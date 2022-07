Sfumata l’ipotesi Espanyol ne restano altre aperte per Dragowski. Nessuna fretta per decidere il suo futuro lontano da Firenze

Come abbiamo scritto nei giorni scorsi, è saltata la trattativa tra Fiorentina ed Espanyol per Bartlomiej Dragowski. Gli spagnoli non hanno mai offerto una cifra sufficiente, e così il portiere polacco si ritrova di nuovo davanti un futuro incerto.

Tuttavia la questione non sembra destinata a diventare un problema. Pradè ha affermato che, in virtù del rapporto che lo lega a Dragowski, cercherà in tutti i modi di accontentarlo. E’ prevedibile dunque che la Fiorentina sia disposta ad abbassare le pretese pur di trovare una soluzione, d’altronde la permanenza del polacco non è contemplata.

Al tempo stesso, come riporta Radio Bruno Toscana, Dragowski e il suo entourage non hanno fretta. Delle opzioni per il portiere restano aperte e il mercato è ancora lungo, componenti che ad oggi non mettono in discussione l’addio di Dragowski alla Fiorentina.