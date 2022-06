Shakhtar rifiuta prima offerta della Fiorentina per Dodô

Lo Shakhtar Donetsk ha detto no alla prima offerta della Fiorentina per il terzino destro brasiliano Dodô. A riportare la notizia, in Ucraina, è Sportarena.com, dove si può leggere che il club viola ha presentato una proposta da otto milioni di euro per lui.

Le richieste della società di Donetsk sono superiori, praticamente siamo al doppio, perché si attestano intorno ai 15 milioni di euro. Quindi c’è bisogno di un rilancio se i gigliati vogliono portare a buon termine questo affare.

Nel frattempo il giocatore avrebbe aperto al suo trasferimento in Italia, un fattore che potrebbe essere importante per il prosieguo della trattativa.