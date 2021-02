Shalimov: “Kokorin non è in forma, dovete capirlo a Firenze e non criticarlo. Non mi aspettavo niente ieri da lui”

Un ex grande interprete del calcio russo in Italia, Igor Shalimov a Lady Radio ha parlato di Kokorin e dell’ambientamento iniziato ieri: “Ho visto la partita, per me era importante vedere in campo Kokorin. Era rientrato al Sochi dove ha segnato diversi gol per poi passare allo Spartak, che gioca più o meno come l’Inter, con una difesa a tre. Lì lo facevano giocare anche da “dieci”, da trequartista, e quel modo non è quello adatto a lui. E’ più adatto a giocare nei tre d’attacco, ha un buon dribbling e gioca con entrambi i piedi. Però non è in forma, questo dovete capire a Firenze, non è giusto aspettarsi cose straordinarie. Non mi aspettavo niente da ieri, lo ha fatto entrare per testare il campo in Serie A, serve pazienza. La cultura russa non è molto differente da quella italiana, a livello di comportamenti, abitudini, spero che Kokorin non venga attaccato per la sua provenienza o per ragioni politiche. Non credo che accadrà, spero che riesca a integrarsi presto come successe a me ai tempi del Foggia. Il gol alla Fiorentina? Il più grande che abbia fatto in Italia, tirai di coscia da fuori area addirittura”.

0 0 vote Article Rating