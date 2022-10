Shankland: “Giovedì scorso è stata difficilissima, ma domani sarà un’altra partita. Fiorentina? Analizziamo le loro difficoltà”

Il calciatore dell’Heart of Midlothian Lawrence Shankland ha parlato in conferenza stampa, il giorno prima della sfida contro la Fiorentina: “Sappiamo di aver affrontato una buonissima squadra, ma non era questione di troppa deferenza. Sono riusciti a segnare subito: ciò ha dato loro fiducia e ha scoraggiato noi. Domani si riparte da 0-0, sarà un’altra partita e andrà diversamente”.

Sull’interpretazione tattica: “I nostri avversari hanno avuto una brutta sconfitta lunedì, anche l’allenatore ha confessato i problemi della Fiorentina. Quello che possiamo fare noi è analizzare le loro debolezze. Giovedì scorso? Partita difficilissima. La Viola è riuscita a prendere fiducia immediatamente, mentre noi siamo stati presi dalla frustrazione. Come già detto, domani è un altro giorno”.