Sharapova lascia il tennis… e la Fiorentina la omaggia sui social

Maria Sharapova, grande campionessa del tennis, ha annunciato il suo ritiro. E anche la Fiorentina ha voluto celebrarla, dedicandole un post su Twitter. Sopra una foto che raffigura la Sharapova in quel di Firenze, si legge: “Congratulazioni per una fantastica carriera e buona fortuna per il prossimo capitolo della tua vita!”.