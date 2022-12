Shpilevsky: “Kokorin ha un microtrauma. Ci manca e vogliamo riportarlo in campo fin dalla prossima partita”

L’allenatore dell’Aris Limassol, Alexey Shpilevsky, ha confermato il fatto che un infortunio ha pregiudicato l’impiego nelle ultime settimane dell’attaccante, di proprietà della Fiorentina, ma prestato alla squadra cipriota, Alexandr Kokorin.

“Sasha ha un microtrauma – ha detto Shpilevsky – gli ha dato fastidio. Se lo è procurato quattro partite fa. Adesso ha già iniziato ad allenarsi in gruppo, si allena da due giorni. Ci manca. Ma voglio vederlo nelle migliori condizioni”.

E ancora: “Se può giocare nella prossima partita? Lo vogliamo. Vediamo se scenderà in campo fin dai primi minuti o entrerà a gara in corso. Ma non sarà al massimo come mentalità. Pertanto, ora è difficile dire se sarà in grado di trascorrere tutti i 90 minuti in campo”.