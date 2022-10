Shpilevsky: “Potevamo prendere altri grandi calciatori russi, ma io volevo Kokorin. Ha un talento enorme e quando lavoriamo con la palla puoi subito vedere la sua pazzesca qualità”

L’allenatore dell’Aris Limassol, Alexei Shpilevsky, è molto contento dell’arrivo nella propria squadra dell’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin: “Nelle conversazioni che ho avuto con lui, mi è sembra che fosse maturato molto. Tutto ciò che ha vissuto nella sua carriera da giocatore e anche nella sua vita ha plasmato la personalità di Sasha”.

Poi ha aggiunto: “La dirigenza mi ha offerto di prendere non solo Kokorin per l’attacco. C’erano anche altri eminenti giocatori di calcio russi che potevamo acquistare. Ma io lo volevo, perché in lui vedo un enorme talento e potenziale per il nostro calcio”.

Quando è arrivato a Cipro, Kokorin non era in grandi condizioni: “Dato che giochiamo un calcio ad alta intensità energetica, era lontano dai nostri standard. Quando lavoriamo con la palla però, puoi immediatamente vedere la sua pazzesca qualità. Possiamo già dire che dal suo arrivo è migliorata abbastanza la sua situazione”.