Si allunga la lista delle pretendenti ad Alvarez: Spunta anche una big europea

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato dell’interesse della Fiorentina nei confronti di Julian Alvarez. Con il passare del tempo, però, sull’attaccante del River Plate è aumentata la concorrenza: c’è la Juventus, ma non solo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, anche il Real Madrid si è iscritto alla corsa per l’attaccante argentino classe 2000. Oltre a Kylian Mbappé, i Blancos starebbero cercando giovani talenti da acquistare per rinforzare la rosa in ottica futura. In estate, infatti, Mariano Diaz lascerà il Real Madrid mentre Luka Jovic potrebbe farlo già a gennaio.