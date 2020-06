Si alza la voce di Nardella: Il DL Semplificazione per cercare di convincere Commisso a lasciare lo stadio a Firenze

Alle 12,30, direttamente da Palazzo Vecchio, si alzerà la voce del sindaco di Firenze, Dario Nardella. Il tema? Lo stesso che caratterizza questa città da un po’ di tempo: il nuovo stadio della Fiorentina. Il primo cittadino è da sempre ostile all’ipotesi Campi Bisenzio, e ora che il club viola ha opzionato quei terreni, lancerà il suo messaggio per far capire di non essere contro Commisso, ma di preferire comunque la presenza di uno stadio in città. Gli occhi, giunti in questa situazione, sarebbero puntati verso il Franchi. A venire incontro all’idea del sindaco potrebbe esserci la modifica del codice dei beni culturali presente nel decreto legge Semplificazione, che passerà in Parlamento per la conversione. Tempi previsti? Entro il mese di giugno.

