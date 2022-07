Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina sta per chiudere due operazioni in uscita con i due gemelli Pierozzi. Niccolò, fino a oggi in ritiro con la Fiorentina a Moena, andrà alla Reggina. Suo fratello Edoardo, che sarà ricomprato dalla società viola dall’Alessandria, andrà invece in prestito al Palermo.

Un anno per farsi le ossa, una coppia sicuramente da tenere d’occhio per il futuro.