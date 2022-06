Si attendono risposte sul caso Torreira. Intanto su di lui si inserisce… Gattuso

Sono giorni in cui la questione Lucas Torreira–Fiorentina è in una fase di stallo. Il giocatore, in questo momento, è con la propria nazionale e i verdetti sono dunque rimandati al suo rientro dopo gli impegni con l’Uruguay. Continueranno le chiacchiere tra la società viola e il procuratore Bentancur.

Intanto, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Valencia è intenzionato ad inserirsi nella corsa per il centrocampista. Il club spagnolo è prossimo ad avere come allenatore Gennaro Gattuso e vuole riportare l’uruguaiano in Liga, anticipando la possibile concorrenza e anche la Fiorentina.