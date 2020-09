Si chiude la telenovela Fares: ecco il nuovo club dell’esterno trattato anche dalla Fiorentina

Dopo giorni di attesa, Mohamed Fares stamattina è finalmente arrivato alla clinica Paideia di Roma per effettuare le visite mediche con la Lazio. L’esterno algerino, seguito in passato anche dalla Fiorentina, prelevato da Tare dopo una lunga trattativa, ha lasciato da pochi minuti l’istituto medico e alle 14.30 si recherà presso l’Isokinetik per effettuare altri test propedeutici alla firma ufficiale.

