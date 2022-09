Si chiudono le porte per il ritorno di Zurkowski in provincia? L’Empoli ha già trovato il rimpiazzo

Un matrimonio che s’aveva da fare e che invece alla fine non si farà. Szymon Zurkowski, promesso sposo all’Empoli, non tornerà nel club toscano dove la scorsa stagione aveva fatto molto bene. La trattativa che sembrava sul punto di chiudersi nei giorni scorsi è naufragata a causa del rifiuto del club di Corsi allo scambio con Parisi. Niente da fare nemmeno per Bajrami, così come l’approdo di Kouamè in Azzurro.

Tantissime operazioni che non si sono fatte. Ma ce n’è una che andrà comunque in porto: l’arrivo di Akpa Akpro all’Empoli. Dopo aver capito che la Fiorentina non aveva intenzione di trattare se Parisi non veniva messo sul piatto, la società azzurra ha deciso di virare su un altro centrocampista. L’ivoriano della Lazio, appunto.