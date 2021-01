Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca di Marzio, si sarebbe conclusa anche la trattativa tra Roma e Shanghai Shenua per il ritorno in giallorosso di Stephan El Shaarawy. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un interessamento della Fiorentina per lui, ma alla fine l’italo-egiziano tornerà ad indossare la maglia della Roma. Il giocatore è già nella Capitale e domani svolgerà le visite mediche.

