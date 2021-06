Si conferma o si va oltre sulla fascia sinistra? Dalle riflessioni della Fiorentina ecco l’interesse per Junior Firpo

Saranno sicuramente cruciali le fasce nella prossima stagione: con Sottil e Gonzalez quel che matura è il 4-3-3 o al limite il 4-2-3-1: per questo molto importanti saranno anche le scelte sui terzini. Delle riflessioni su Lirola e Celik vi abbiamo già raccontato, sul fronte opposto ad oggi c’è Biraghi che non ha certo entusiasmato ma che ha un rapporto contrattuale piuttosto saldo con la Fiorentina, senza dimenticare Venuti. Qualche perplessità c’è però e allora da qui nasce l’interesse per Junior Firpo, terzino classe ’96 che negli ultimi due anni a Barcellona ha trovato spazio a fasi alterne. Su di lui c’è anche il Milan ma il Corriere dello Sport segnala come l’affare non chiuso dai rossoneri potrebbe lasciare spazio a inserimenti da parte della Fiorentina.