Si è chiusa la regular season della Serie A Femminile: con la vittoria del Milan, la Fiorentina è scivolata all’ultimo posto della Poule Scudetto

Con i successi di Juventus e Milan, rispettivamente su Parma e Como, si è chiusa la regular season della Serie A Femminile. Ad incidere sulla classifica finale della Fiorentina, è stato soprattutto il trionfo delle rossonere, che hanno superato, all’ultima curva, le ragazze di Panico. Eguagliati i 34 punti delle Viola, le giocatrici di Ganz si sono sistemate davanti per gli scontri diretti favorevoli.

Nella giornata di ieri, proprio la sconfitta della Fiorentina contro l’Inter aveva consentito il sorpasso delle nerazzurre, che alla fine dei giochi si sono posizionate al terzo gradino della graduatoria. Con Roma e Juventus prima e seconda, si è chiusa la prima parte di stagione: adesso ci si giocherà il titolo fra le prime cinque arrivate, con una Fiorentina che ha perso ben due posizioni proprio all’ultimo turno del campionato regolare.