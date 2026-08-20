Atalanta a reti bianche al primo round per la Conference. Besiktas perfetto, Italiano omaggiato e Vlahovic debutta
Per la prima volta dal 2021, una squadra italiana diversa dalla Fiorentina gioca un preliminare di Conference League. Il playoff stavolta spetta all'Atalanta di Maurizio Sarri, impegnata stasera nella gara d'andata in casa contro gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv.
Che fatica i playoff di Conference: ci passa anche l'Atalanta
Dalle parti viola sanno benissimo che, al di là dell'enorme favore del pronostico, queste partite sono sempre strane e decisamente imprevedibili. L'esito del primo round, infatti, lascia scontenti i bergamaschi: finisce 0-0 al termine di una gara senza grossi scossoni. I piani dell'Atalanta possono complicarsi tra sette giorni.
Tutto bene per gli ex viola al Besiktas
Per quanto riguarda i playoff di Europa League, invece, ci sono due ex Fiorentina che se la passano decisamente meglio. Vola il Besiktas di Italiano, autore di un comodo 3-0 al Kauno Zalgiris. Tra i grandi applausi dedicati al tecnico, c'è stato spazio anche per l'esordio assoluto in Turchia di Vlahovic.