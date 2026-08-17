Teotino: "La Fiorentina deve lottare per qualcosa di più della solita Conference. Mastantuono tra i più interessanti della nuova generazione"

L'ex dirigente della Fiorentina Gianfranco Teotino ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo sulla squadra viola e sul mercato fatto da Paratici a Firenze.

“La Fiorentina deve lottare per l’Europa, provando a puntare anche a qualcosa in più rispetto alla solita Conference League. La squadra si è rinforzata molto e sono arrivati diversi giocatori di cui dovremo capire il reale livello. La ciliegina sulla torta è Mastantuono, uno dei profili più interessanti della nuova generazione”.

“Secondo me questa Fiorentina può ambire all’Europa League e, chissà, magari anche sognare la Champions League. Molto si capirà anche alla fine del mercato, quando sarà più chiaro come si saranno rinforzate le dirette concorrenti della Viola”.