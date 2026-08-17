La famiglia di Dzeko saluta Firenze: "Mio figlio giocava e si divertiva un sacco alla Fiorentina. Adesso staremo tutti insieme"

Edin Dzeko sarà ancora un giocatore dello Schalke 04. Dopo la non felice parentesi semestrale alla Fiorentina, il Cigno di Sarajevo ha deciso di continuare con i biancoblù dopo la promozione e il ritorno in Bundesliga. In questi giorni, anche la sua famiglia si trasferirà in Germania dopo che era rimasta a Firenze nei mesi finali della scorsa stagione, lontana da Dzeko. Lo stesso ex viola ne ha parlato in una recente intervista a Sky Germania.

Le parole di Dzeko

“Penso che i miei figli siano già abituati a cambiare città e scuola, a farsi nuovi amici. Qualche giorno fa, la mia figlia maggiore, che ha dieci anni, ha detto che vuole vivere in Germania. Forse ha paura che io smetta di giocare. Per questo ha detto che vuole tornare allo Schalke. È furba. Ha detto: 'Voglio vivere in Germania'... Arriveranno qui tra due settimane. Ora devo prima trovare una casa, una scuola per i miei figli. Alla fine, la cosa più importante è che siamo tutti insieme. Amra e i bambini sono sempre stati con me e ovviamente lo saranno sempre, qualunque cosa io faccia dopo la fine della mia carriera. Per me la famiglia è sempre al primo posto. Ne ho parlato con mia moglie a gennaio, e non volevamo farlo allora perché i bambini andavano già a scuola”.

L'esperienza viola di Dzeko jr

"Mio figlio si allenava con la Fiorentina. Si allenava davvero molto bene e si divertiva un sacco. Quindi ci siamo detti: non ha senso cambiare tutto per soli quattro mesi. Se passa un altro anno, allora forse lo faremo". E così sarà.