Gosens: "Dzeko mi ha plasmato, mi ha mostrato cosa significa spingersi al limite ogni giorno"

Compagni di squadra, un'altra volta, compagni d'avventura allo Schalke 04, dopo i momenti vissuti alla Fiorentina. Un rapporto d'amicizia e di stima consolidato quello tra Robin Gosens e Edin Dzeko.

“Mi ha plasmato”

Le parole espresse dall'esterno sinistro all'indirizzo dell'attaccante bosniaco sono molto significative in questo senso: "Nel corso di una carriera, sono pochi i giocatori che ti plasmano davvero. Edin è esattamente uno di questi per me”, ha scritto Gosens.

“Si spinge sempre al limite”

Dzeko per lui è “calciatore eccezionale” che “fa la differenza da anni”. E inoltre: “Mi ha mostrato cosa significa spingersi al limite ogni singolo giorno”.