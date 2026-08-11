Vlahovic ritrova Italiano: le cifre mostruose dell’imminente approdo al Besiktas dell’ex centravanti viola

Il Besiktas è ormai a un passo da Dusan Vlahovic, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio. Tra oggi e domani è attesa la firma del centravanti serbo ex Fiorentina su un contratto triennale con il club turco, valido fino al 2029. Decisivo il blitz a Belgrado del direttore tecnico Eduard Graf, che ha incontrato per due giorni sia il giocatore sia il padre Milos.

Toh, chi si rivede

La punta classe 2000 ritrova così Vincenzo Italiano, col quale fu protagonista di un rendimento incredibile prima della partenza direzione Juventus, con 20 reti in 24 partite in stagione. Anzi, la presenza di Italiano è stata un elemento chiave per spingere il calciatore ad accettare l’avventura turca.

I dettagli: cifre mostruose

L'accordo prevede per Vlahovic uno stipendio da 8 milioni di euro netti a stagione, oltre a un premio alla firma aumentato negli ultimi giorni. Definita anche l'intesa sulle commissioni, che dovrebbero aggirarsi tra i 15 e i 20 milioni di euro. L'ex Juventus aveva indicato questa come la settimana decisiva per il proprio futuro e, salvo sorprese, la sua prossima destinazione sarà dunque il Besiktas.