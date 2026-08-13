Mentre la Fiorentina è molto attiva, c'è un Atalanta in difficoltà: "Il mercato è molto difficile per noi. Sarri primo grande acquisto"

Questo pomeriggio a Zingonia è stato presentato il centrocampista dell'Atalanta Gianluca Gaetano, e durante la conferenza stampa anche il direttore sportivo nerazzurro Cristiano Giuntoli ha avuto modo di prendere parola per presentare il nuovo acquisto. Il dirigente, oltre che a esaltare Maurizio Sarri, ha sottolineato i grandi problemi che sta riscontrando sul mercato.

“L’Atalanta è un progetto incredibile, straordinario. Sapete quello che avevo detto nella mia presentazione, ero affascinato dal mondo Atalanta, da legame con la gente. Dentro ho trovato una situazione ancora migliore. Persone disponibili, capaci, abbiamo cambiato in poco tempo un modo di pensare ed è stato un lavoro molto duro. Ma ho trovato grande capacità e disponibilità. Il Mondiale ha diluito i tempi e Sarri ha disposizione la squadra da poco tempo, stiamo facendo delle valutazioni, siamo contenti dei calciatori che abbiamo, abbiamo preso Maurizio Sarri, un allenatore vincente sul quale credo molto. Lo abbiamo portato via da un’avversaria molto importante, senza fare il nome, è lui il nostro primo acquisto”.

“Ederson come un nuovo acquisto, Gaetano talento straordinario. Kristensen…”

Ha anche aggiunto: “Abbiamo ricomprato Ederson, uno dei centrocampisti più forti d’Europa, una contrattazione lunga ma grazie alla disponibilità del ragazzo e alla proprietà siamo riusciti a tenerlo. Gaetano è un giovane talento straordinario, io e Maurizio crediamo in lui. Kristenten è in definizione e a breve sarà annunciato, continuiamo un percorso virtuoso che avrà bisogno di tempo, ma sappiamo dove vogliamo arrivare. E ci arriveremo. Il percorso sarà fatto di tanti piccoli passi, vogliamo fare tante cose importanti tutti insieme. Apriremo le porte di Zingonia con un primo evento la settimana prossima e ne faremo altri, prossimamente. Coordinati con la logistica. Presento Gianluca, lo conosco da un po’ di tempo, era un bimbo da quando lo avevo io”.

“Finora il mercato per noi è stato molto difficile”

Ha poi concluso il suo intervento sottolineando le difficoltà in fase di calciomercato: “E’ un mercato molto difficile, noi siamo sempre molto vigili rispetto quello che può succedere. Se capiteranno occasioni su un esterno o un centrocampista ci faremo trovare pronti. Siamo contenti dei ragazzi, della disponibilità. Quando si parla di obiettivi bisogna trovare l’identità, nell’ultima gara ho visto già qualcosa, una strada. E noi sappiamo dove andare, ma sarà difficile almeno all’inizio”.