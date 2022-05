Si è rotto l’incantesimo in difesa? Italiano corre ai ripari

Fino alla partita contro la Juventus la difesa della Fiorentina aveva fatto la differenza nel 2022, permettendo alla squadra di assorbire senza troppe difficoltà la cessione di Dusan Vlahovic negli ultimi giorni del mercato invernale. Poi sono arrivati nove gol subiti nelle ultime quattro partite, che hanno compromesso l’ottimo cammino fatto dalla Viola in stagione e messo in dubbio la qualificazione in Europa.

Nel corso della stagione non c’era mai stata una sequenza così negativa fra sconfitte consecutive e reti subite e ora è necessario riprendere la retta via velocemente per separare ancora nel piazzamento europeo. E allora, nelle prossime tre partite, l’attenzione nel reparto difensivo sarà fondamentale a cominciare dallo scontro diretto di lunedì contro la Roma.