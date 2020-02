Si ferma anche la Primavera: rinviata tutta la sesta giornata di ritorno

Anche la Primavera, inevitabilmente, viene condizionata in toto dall’allarme Coronavirus. Dopo non aver disputato la gara esterna con il Chievo, dunque, la Fiorentina di Emiliano Bigica vedrà rinviata anche quella contro il Pescara, in programma Domenica 1 Marzo alle 12. Ecco quanto si legge sul sito ufficiale della società viola: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone che le gare della 6ª giornata di ritorno del Campionato Primavera 1 TIM, in programma giovedì 27 febbraio, venerdì 28 febbraio, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020 si disputino sabato 11 aprile 2020. Gli anticipi e i posticipi della 6ª giornata di ritorno, unitamente alla relativa programmazione televisiva, saranno resi noti successivamente”.