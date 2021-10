Si ferma Pulgar: tempi di recupero lunghi per il centrocampista della Fiorentina

Come vi abbiamo raccontato nel tardo pomeriggio di ieri (LEGGI QUI), Erick Pulgar ha rimediato una brutta distorsione alla caviglia del problema. Gli accertamenti di rito sostenuti hanno confermato che si tratta di un problema di non poco conto, come confermato poi dalla Fiorentina.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il centrocampista viola salterà le prossime quattro partite della Fiorentina contro Cagliari, Lazio, Spezia e Juventus. In questo modo, il giocatore tornerà in campo dopo la sosta per le Nazionali, fissato dopo la trasferta contro i bianconeri. Fino a quel momento avanti con Torreira in cabina di regia, con Amrabat pronto a subentrare a partita in corso.