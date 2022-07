Si infiamma la sfida sul mercato tra Commisso e Cairo: dopo Mandragora ci sono altri due giocatori in bilico

I duelli sul calciomercato tra Fiorentina e Torino non sembrano destinati ad essere finiti con Rolando Mandragora, che alla fine ha scelto di trasferirsi in riva all’Arno e di non tornare in granata. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, presto i due club potrebbero ‘scornarsi’ su altri due giocatori.

Il primo è Dennis Praet, in forza al Torino nell’ultima stagione ma di proprietà del Leicester. Il centrocampista belga sarebbe un’esplicita richiesta di Ivan Juric, ma l’offerta di un prestito oneroso con obbligo condizionato attorno agli otto milioni di euro in caso di qualificazione in Europa non soddisfa gli inglesi. La Fiorentina invece avrebbe offerto sei milioni più due di bonus, un’offerta che le Foxes starebbero valutando.

Non finisce qua, perché anche Pierluigi Gollini è nel mirino di entrambe le squadre, alla ricerca di un titolare affidabile per la prossima stagione. Un giro di portieri che potrebbe coinvolgere anche Bartlomiej Dragowski e Vanja Milinkovic-Savic, in uscita rispettivamente da Fiorentina e Torino.