Si inserisce un’altra inglese su De Paul: la Fiorentina osserva

La corsa al trequartista dell‘Udinese, Rodrigo De Paul si è arricchita di un’altra concorrente. Secondo quanto riportato da Sportitalia, anche il Leicester avrebbe mosso i primi contatti con la società friulana per capire la fattibilità dell’operazione. Dopo il Leeds quindi, anche le Foxes sono interessati all’argentino, in uscita dal club dei Pozzo.

L’Udinese continua a chiedere una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro per cedere il suo gioiello. La Fiorentina, a cui il giocatore è sempre piaciuto, osserva la situazione: il budget per il mercato, ad oggi, dovrebbe essere usato per l’attaccante da 15-20 gol e dunque la Viola potrebbe presto tirarsi fuori dalla corsa a De Paul.