Si libera un posto per Gollini alla casa base? Il Milan muove il primo tassello

L’avventura di Pierluigi Gollini a Firenze sembra destinata a concludersi. Se non già in questa sessione di mercato, sicuramente nella prossima quando il suo riscatto non verrà confermato. Intanto, la possibilità di un suo ritorno a Bergamo si fa concreta, grazie però ad un altro club.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, esperto di mercato per calciomercato.com, il Milan avrebbe raggiunto un accordo con un ex portiere viola, Marco Sportiello, per averlo a zero la prossima estate. La firma del secondo portiere dell’Atalanta col Milan dovrebbe arrivare a febbraio, liberando quindi uno slot per il rincaso di Gollini.