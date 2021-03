Si muovono due importanti club europei per Vlahovic

Secondo quanto riportato da Sportmediaset.it, anche qualche squadra europea starebbe cominciando a muoversi per Dusan Vlahovic. L’interesse è arrivato in particolare da Borussia Dortmund e West Ham. I tedeschi sono già in contatto con la Fiorentina per il portiere Dragowski, anche se ancora non c’è una vera e propria trattativa.

Il Dortmund in estate dovrà fare di tutto per trattenere il gioiellino Haaland, che in molti accostano al Real Madrid. In queste ore però un dirigente dei gialloneri ha dichiarato: “Erling e il BVB sono in simbiosi e questa unione promette di essere proficua. Per questo diamo per scontato che resterà con noi anche nella prossima stagione e diventerà un giocatore ancora più forte”.

Anche la Fiorentina sembra che si dovrà impegnare se vuole trattenere il giovane serbo in riva all’Arno, con un rinnovo del contratto ancora in fase di stallo. La volontà del giovane attaccante sarà decisiva e potrebbe rendere le cose o molto più facili o terribilmente complicate.