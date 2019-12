“SI POSSONO FARE NUOVE CURVE” L’ANNUNCIO CHE NON CANCELLA L’OBBROBRIO E CHE NON FA CAMBIARE IDEA A COMMISSO. L’ABORTO CHE HA SEMPRE BLOCCATO LA FIORENTINA

Le vicende del campo ci dicono che la Fiorentina è in difficoltà e che il presidente Rocco Commisso ha già esonerato il suo primo allenatore dopo appena sei mesi dal suo arrivo al club viola.

Fuori dal campo, questione infrastrutture, le cose vanno decisamente meglio per i gigliati. Il centro sportivo verrà costruito a Bagno a Ripoli nei terreni già acquistati. Anche per lo stadio le idee sono abbastanza chiare, soprattutto sul dove non sorgerà. In primo luogo, possiamo ancora una volta ribadire che la ristrutturazione del Franchi è un qualcosa di accantonato.

L’annuncio fatto dal soprintendente Andrea Pessina non ha cambiato di una virgola la situazione, anzi. “Si possono fare nuove curve” è un concetto che andrebbe anche bene se poi non si specificasse che le vecchie non possono essere demolite e che in pratica dovrebbe esserci uno stadio nello stadio a causa di alcuni vincoli non superabili. Un obbrobrio, un aborto, il termine giusto trovatelo voi se volete. Un qualcosa che non ha mai convinto la Fiorentina che per questi motivi sta pensando di traslocare.

Dove? Questa è un’altra questione della quale ci occuperemo anche nei prossimi giorni, ma di sicuro la zona di Campo di Marte è destinata a perdere la sua principale attrazione.