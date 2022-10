Si preannuncia un Franchi caldissimo per la sfida di domani sera: ecco quanti saranno i tifosi della Fiorentina presenti

C’è grande attesa per l’arrivo della Lazio a Firenze e il Franchi è pronto a rispondere presente. Come riporta La Nazione, infatti, per la partita di domani sera della Fiorentina sono previsti circa 30.000 spettatori, considerando che è stato esaurito anche il settore ospiti. Si preannunci quindi una sfida calda sia in campo, dove ci sono due squadre che esprimono un bel calcio, sia sugli spalti dove è attesa un’affluenza da grandi occasioni.

Dopo l’ultimo Fiorentina-Juventus dello scorso 3 settembre, il Franchi freme per un altro big match, che deve confermare quanto di buono fatto dai Viola in Scozia. Riusciranno i ragazzi di Italiano a ripagare la fiducia dei tantissimi tifosi?