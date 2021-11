Si può dominare una partita e poi regalare i punti agli altri? Citofonare alla Fiorentina, formato Babbo Natale

A Natale manca ancora un mese ma la Fiorentina sembra già ampiamente entrata in clima, soprattutto dopo la sconfitta assurda di ieri al ‘Castellani’. Un trend maledetto che, in parte, fa il paio con quello post Stadium dove la squadra viola aveva controllato e meritato il pari, pur senza incidere, per buttare tutto all’aria poi proprio al 90′. Nell’analisi generale del giorno dopo si sottolinea proprio l’harakiri della squadra di Italiano, che ad Empoli aveva realmente dominato almeno nel computo delle occasioni, sfiorando tante volte lo 0-1 e poi anche il raddoppio dopo il vantaggio di Vlahovic. Un black out inaccettabile per una squadra che deve ancora crescere e che con queste prove sta dando prova di essere ancora tutto fuorché pronta e matura per obiettivi di un certo livello. Sono altri punti volati via dalla finestra, che guastano un clima di fiducia crescente e una classifica che da potenzialmente entusiasmante torna niente più che normale amministrazione.