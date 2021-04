Si riaccende il tormentone Milik: La concorrenza è sempre la stessa

Arkadiusz Milik ha lasciato la Serie A soltanto pochi mesi fa per l’Olympique Marsiglia, ma il suo nome è tornato nuovamente nell’orbita del campionato italiano. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio, che aggiunge come il polacco abbia ottenuto un accordo privato: nel caso in cui un altro società fosse disposta a versare quindici milioni di euro, potrebbe dire addio al club francese già in estate.

Le due squadre interessate a Milik sarebbero Fiorentina e Juventus, pronte a lottare per accaparrarsi le prestazione dell’attaccante polacco. Su cui il Napoli, ricordiamolo, ha una clausola sulla futura rivendita che si aggira tra il 20 e il 30%. In Francia fino ad ora Milik ha segnato tre gol, ritrovando una buona condizione in vista degli Europei.