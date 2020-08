Si riaccende la pista Fares: continui i contatti tra Fiorentina e Spal

Non è finita per Mohamed Fares. Questa mattina sembrava tutto fatto per Fares alla Lazio, ma secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, si sarebbero riaccesi i contatti tra Fiorentina e Spal per il giocatore. Alla Fiorentina piace e, nonostante fosse stato vicino al Torino e poi alla Lazio, nessuna delle trattative è andata in porto. I biancocelesti vorrebbero puntare su un laterale ma prima devono vendere, i granata invece vorrebbero sfruttare il rapporto tra Fares e Vagnati ma, al giocatore, non piace il nuovo allenatore Giampaolo. Per questo, la Fiorentina potrebbe diventare isola felice per un giocatore che ha ben fatto in questa stagione e che gioca come terzino sinistro.

