Si riaccende una pista di mercato. Alla Fiorentina piace molto un difensore francese

La Fiorentina si tiene pronta in caso di cessione di Nikola Milenkovic. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 e sembra destinato al salto in una delle big del nostro campionato. La società viola sta studiando il sostituto perfetto, per completare il reparto difensivo.

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, la Fiorentina è interessata a Robin Le Normand, centrale difensivo della Real Sociedad. Il francese piace molto alla Viola: è stato un nome chiacchierato anche in precedenza, ma torna sotto i riflettori con il passare del tempo. Può essere lui il nome giusto per la difesa della Fiorentina.