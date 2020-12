Si riparte da dove tutto era cominciato, ma il copione è da riscrivere da capo

Si riparte da dove tutto era cominciato. Il 2021 della Fiorentina si aprirà infatti con la medesima sfida che ha aperto anche il 2020: Fiorentina-Bologna. La differenza (che oggi conta il giusto) è che un anno fa si giocava in terra bolognese, mentre la gara del 3 gennaio sarà al Franchi. Non solo la prima partita del 2020, quella fu anche la prima di Giuseppe Iachini sulla panchina viola dopo la disastrosa parentesi Montella-bis. In quell’occasione la Fiorentina fu beffata all’ultimo secondo da una punizione di Orsolini che pareggiò i conti quando la squadra viola assaporava già i tre punti.

Quest’anno non sarà la prima per nessuno, né per Prandelli, né per i giocatori viola (visto che comunque il mercato comincia il 4 gennaio). Dopo la vittoria fuori casa contro la Juventus tutti si aspettano la rinascita di una squadra che fino ad ora poche volte ha dimostrato tutto il suo vero potenziale. Cambiare il copione di un annata andata male prima di tutto sul campo. Senza alibi e con la consapevolezza della forza di questa squadra, cominciare il nuovo anno con una vittoria potrebbe essere l’inizio di un nuovo percorso per questa Fiorentina.