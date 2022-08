Si rivede Terzic e stavolta non è una scelta forzata. La necessaria crescita del serbo

Dopo tanti mesi Aleksa Terzic ha ritrovato il campo da titolare con la Fiorentina nella sfida di Empoli. Il serbo stavolta non è sceso in campo per la squalifica di Biraghi ma mister Italiano gli ha dato un’opportunità. Una prova discreta per il classe ’99 serbo, che pur con qualche difficoltà e poco assistito dai colleghi di catena ha tentato di mettersi in mostra. Un bell’assist per Ikonè in quella che è stata la migliore opportunità della partita per la Fiorentina, qualche altra incursione apprezzabile. Poche le difficoltà in difesa stavolta per l’ex Stella Rossa, chiamato a confermarsi e a dare prova dei necessari miglioramenti in altre occasioni, maggiormente probanti.

La sensazione è che Terzic quest’anno possa avere più spazio, complice anche lo sperato triplice impegno della Fiorentina. Il serbo ha buon passo e sembra essere un po’ cresciuto anche sul piano della struttura. In apertura di mercato le probabilità che il calciatore lasciasse Firenze erano piuttosto elevate, ma Italiano ha evidentemente ritenuto all’altezza il calciatore di far parte della rosa gigliata. Vedremo se si potrà un futuro parlare di un vero e proprio ballottaggio con Biraghi oppure se la scelta di risparmiare il capitano viola sia dipesa esclusivamente dall’imminente e fondamentale sfida di oggi col Twente.

E voi che ne pensate, Terzic merita maggiori occasioni?