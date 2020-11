La parentesi alla Fiorentina non è andata al meglio, ma Rafik Zekhnini sta cercando la via del riscatto. Attualmente in prestito al Losanna (Serie A svizzera), l’esterno d’attacco olandese ha segnato nella partita di ieri il suo primo gol stagionale nella partita contro il San Gallo. L’ex viola ha segnato la rete del momentaneo 2-0 con un bel diagonale sul primo palo, ma alla fine gli avversari hanno rimontato e la sfida è terminata 2-2.

Ecco il video: