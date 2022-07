Si sblocca Dodô e Pulgar è pronto a volare in Brasile: c’è l’accordo tra Fiorentina e Flamengo

Secondo giornalista di Sportface Matteo Mosciatti, Fiorentina e Flamengo avrebbero trovato l’intesa per il trasferimento in Brasile di Pulgar. Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, nell’ultimo tweet del giornalista si legge che l’obiettivo viola è Lo Celso e che, allo stato attuale, l’argentino può arrivare solo in prestito con eventuale diritto di riscatto (come il tentativo fatto per Luis Alberto).

#Fiorentina e #Flamengo hanno trovato l’intesa per il trasferimento in Brasile di #Pulgar. In entrata l’obiettivo viola è #LoCelso: allo stato attuale, l’argentino può arrivare solo in prestito con eventuale diritto (come il tentativo fatto per #LuisAlberto) 🟣 #calciomercato pic.twitter.com/YHrOSXjcdQ — Matteo Mosciatti (@matmosciatti11) July 19, 2022