Si sblocca la Fiorentina U15, pokerissimo all’Ascoli per i giovani di Magera

Arriva la prima vittoria stagionale per la Fiorentina di Nicola Magera. I ragazzi dell’U15 viola si sono infatti imposti questa mattina per 5-0 contro l’Ascoli. Partita in ghiaccio già dal primo tempo, terminato sul risultato parziale di 4-0 con la doppia doppietta di Blasi e Faye. Nella seconda frazione Sousa ha chiuso i giochi per il pokerissimo finale.

Dopo la sconfitta con l’Empoli e il pareggio contro il Perugia, quindi la Fiorentina U15 ha trovato il suo primo successo stagionale, imponendosi sul campo dell’Ascoli in trasferta.