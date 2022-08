Si sblocca la situazione di Mattia Fiorini: il giovane centrocampista raggiunge di nuovo la Serie C

Per il mediano viola classe 2001 Mattia Fiorini sarà ancora Fiorenzuola, in prestito secco annuale. L’ex capitano della Primavera viola torna dunque al club piacentino in Serie C, dove aveva militato già la scorsa stagione sempre in prestito.

Come appreso da Fiorentinanews.com, la situazione per il suo trasferimento si è sbloccata nella giornata di oggi dopo alcuni problemi adesso risolti. La sua destinazione, infatti, era chiara da qualche settimana, ma i discorsi sembravano essersi arenati, con Fiorini che anche ieri si era allenato con la Prima Squadra di Vincenzo Italiano.

Tutto risolto: ancora una nuova avventura al Fiorenzuola per lui.