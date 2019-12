Si scalda il motore polacco

Il centrocampista polacco della Fiorentina, Szymon Zurkowski, acquistato da Pantaleo Corvino poco prima del suo addio, non sta trovando lo spazio che ci si aspettava…Anzi, non ha praticamente mai giocato.

Nonostante un ottimo Europeo Under 21 disputato a giugno e delle caratteristiche interessanti come corsa, inserimenti, esplosività e tiro da fuori, Vincenzo Montella non lo vedeva nella maniera più assoluta.

L’arrivo di Iachini, allenatore più pratico e meno filosofo, porterà quantomeno nuova linfa al classe 1997, che, complici le prestazioni mediocri di Badelj e Pulgar, potrà provare a dire la sua in questi decisivi cinque mesi di stagione. “Intravedo qualità in lui, l’avevo seguito anche in passato”, queste le parole del neo tecnico viola, il quale, in attesa del mercato di gennaio, potrà in questi giorni valutare al meglio la squadra e anche il giovane polacco.

Un 2020 per rilanciarsi: in bocca al lupo Szymon.