Si scalda l’asse di mercato Firenze-Empoli: Ecco il nuovo nome in ballo

In vista della prossima stagione di Serie B, l’Empoli è alla ricerca di un terzino sinistro. Il favorito del club di Corsi è di proprietà della Fiorentina: si tratta di Luca Ranieri, prodotto classe ’99 del settore giovanile viola. Nell’ultima stagione ha cominciato con i colori viola, giocando anche tre partite di Serie A sotto la gestione Montella. Poi il mercato di gennaio e la decisione di cederlo in prestito all’Ascoli, con cui ha raccolto dieci presenze. Il futuro di Ranieri, adesso, potrebbe essere ancora in Toscana, ma all’Empoli.

Oltre a questo, le due società stanno discutendo del futuro di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 che piace alla Fiorentina, e di Szymon Żurkowski, che ha vestito la maglia azzurra nella seconda parte dell’ultima stagione e potrebbe farlo anche nella prossima.