Si scalda l’asse Fiorentina-Torino: spunta l’idea per uno scambio a sorpresa

Il ritorno di Milan Badelj a Firenze è stato fino ad oggi un quasi fallimento. Il regista viola ha dimostrato di non essere in condizioni ottimali e di non potersi adattare al gioco della squadra. Nonostante il cambio in panchina la società viola starebbe pensando ad uno scambio che lo coinvolgerebbe direttamente. Ai viola piace da tempo Bonifazi del Torino e la società granata negli ultimi giorni ha preso informazioni per il centrocampista viola. Entrambi sono giocatori in cerca di riscatto, visto che il difensore granata non gioca dalla terza giornata e il centrocampista croato, come già detto, non ha di certo convinto in questo inizio di stagione. Uno scambio che potrebbe far felici tutti, ma per ora rimane solo un’idea.