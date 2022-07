Si torna in gruppo. Domani il raduno, nei prossimi giorni test a Coverciano prima di Moena

La Fiorentina si riunirà domani per cominciare la preparazione alla stagione 2022/2023. Il tecnico Vincenzo Italiano ritroverà i suoi ragazzi per riprendere gli allenamenti e ricompattare in gruppo, prima della partenza per il ritiro estivo di Moena, fissato il 10 luglio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ANSA, martedì (il giorno dopo il ritrovo) la Fiorentina si troverà a Coverciano per un test e per svolgere le visite mediche di rito. Intanto, la Viola attende anche i nuovi acquisti: in primis, Mandragora (la cui ufficialità potrebbe arrivare a momenti), poi sarà il turno di Jovic e Gollini.