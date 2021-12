“Si vede lontano un miglio la differenza rispetto a quando uno come Torreira non c’era. Amrabat? Ha bisogno di cambiare aria”

Il giornalista Giorgio Micheletti ha parlato a Radio Toscana di alcuni temi di casa Fiorentina: “Terracciano mi ha sorpreso tanto, era uno dei meno propagandati e invece è diventato un leader. E poi Torreira, ho cominciato a inquadrarlo per bene e si vede lontano un miglio la differenza rispetto a quando uno come lui non c’era. Forse è ancora lontano dal suo periodo d’oro, però è un giocatore che davvero ti da tantissimo”.

E poi ha aggiunto: “Amrabat? E’ uno alla Saponara, nel senso che ha una sensibilità esagerata e se non si sente fin da subito al centro del progetto tende a non rendere. Credo che abbia bisogno di cambiare aria, anche perché è uno dei pochi “esuberi” che ha mercato”.