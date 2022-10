“Siamo delusi, ma crediamo nel passaggio del turno. I tifosi a Firenze sono stati fantastici, che orgoglio”

L’allenatore dell’Heart of Midlothian Robbie Neilson è tornato sulla sconfitta contro la Fiorentina a BT Sport: “Dobbiamo ancora crederci. Abbiamo perso e perso male, prendendo cinque gol, ma abbiamo il dovere di crederci. Vogliamo prenderci i tre punti contro il Riga in casa, mai mollare”.

Neilson parla anche dello spettacolo offerto dai tifosi degli Hearts al Franchi: “Sono stati incredibili, cantavano a squarciagola anche sul 4-0. Mi hanno fatto sentire tanta energia. Partita? Sono rimasto deluso dal primo tempo, ma molto orgoglioso del secondo. Come già detto, per me è stata un’ottima esperienza”.