“Siamo qui per goderci l’atmosfera, non per fare danni o creare problemi” lo spirito degli scozzesi. VIDEO FN: I tifosi dell’Hearts ripuliscono Piazza Santa Croce

“Siamo qui per goderci l’atmosfera, non per fare danni o creare problemi. Certo, beviamo un po’, ma siamo qui per stare bene”. Gli scozzesi non sono di certo come gli olandesi. I tifosi dell’Hearts sono arrivati in tanti per seguire la partita contro la Fiorentina di Conference League. Quattromila, ma qualcuno azzarda addirittura cinquemila, un grande numero sicuramente.

E La Nazione ha raccolto un po’ di voci provenienti proprio da alcuni sostenitori della squadra di Edimburgo: “Questa città è fantastica, speriamo che lo sia anche la partita. Intanto ci godiamo questi giorni in Italia. Era un’occasione imperdibile”. Ma anche: “Non venire tre giorni a Firenze sarebbe stato un errore troppo grande. Siamo felici di essere qui, ma meglio non dire nulla sulla partita”.

Il tutto mentre sta facendo il giro dei social il video pubblicato da Fiorentinanews.com sugli ultras scozzesi intenti a raccogliere le bottiglie di birra sparse in Santa Croce, per ripulire la piazza. Un gesto di civiltà che non è, ahinoi, molto ricorrente.

Intanto è scattata l’ordinanza per la vendita di alcolici in centro e nei dintorni nello stadio, perché da questo punto di vista è bene sempre essere previdenti.