“Siamo tutti innamorati di Italiano, ma la società deve motivarlo. Altrimenti potrebbe fare con la Fiorentina quello che ha fatto con lo Spezia”

Il giornalista e tifoso viola Ubaldo Scanagatta ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Non eravamo più abituati a risultati del genere, siamo tutti innamorati di Italiano. L’unica nota dolente è il suo comportamento con Lo Spezia. Se un domani dovesse chiamarlo la Juventus potrebbe fare la stessa cosa, quindi bisogna trovare un modo per farlo rimanere qui, bisogna motivarlo con i giocatori giusti. Comunque, nonostante qualche rammarico, questa Fiorentina può sognare in grande. Bisogna fare i complimenti alla squadra per come ha reagito dopo Empoli, anche se il fatto che le riserve non sono all’altezza dei titolari persiste”.

E poi ha aggiunto: “Vlahovic? Bisogna fargli i complimenti perché sul campo si è sempre comportato bene, non è scontato. Inoltre sta rendendo al di sopra delle aspettative, sta segnando veramente tanto. Biraghi? Ha avuto sfortuna, visto che le azioni offensive avversarie più pericolose arrivano sempre dalla sua parte. Con la Salernitana si può valutare la maturità di una squadra. Bisognerà evitare la presunzione. Speriamo che Italiano motivi al meglio i ragazzi, visto che gli ultimi allenatori non hanno brillato sotto questo punto di vista”.