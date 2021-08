“Siete ancora interessati a Orsolini?” Il Bologna richiama la Fiorentina

Capitolo esterni offensivi. Stando al racconto fatto da La Nazione, il Bologna ha richiamato la Fiorentina per capire se i viola sono ancora interessati a Riccardo Orsolini.

Questo per riparlare delle condizioni per la cessione e per sollecitare il club viola a prendere una decisione.

Anche perché il Bologna nel frattempo ha ricevuto sondaggi per lo stesso Orsolini da Torino e Lazio.